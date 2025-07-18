Konya'da Yağmur Bastırdı, Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Konya'da öğleden sonra başlayan sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı, bazı yollarda su birikintileri oluştu. Ekipler yoğun mesai yaptı.

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Konya'da Yağmur Bastırdı, Sürücüler Zor Anlar Yaşadı
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Konya'da öğleden sonra başlayan yağmur şiddetini artırdı. Devam eden sıcak havalar ve uzun süren kuraklık sonrası etkili olan yağış, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Öte yandan, bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde oluşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri alarma geçerken, farklı noktalarda meydana gelen su birikintilerinin temizlenmesi için seferber oldu.

SEL, DOLU, KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yağışla birlikte sıcak hava yerini serinliğe bıraktı. Dışarıda bulunan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, araçların silecekleri kesintisiz çalıştı.

Meteorolojinden de yağışlarla ilgili uyarı geldi. Konya ve çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilen açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Konya çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Kaynak: İHA

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