İçişleri Bakanlığı’ndan 9 İl İçin Sarı Uyarı

İçişleri Bakanlığı, 16 Temmuz 2025’te 9 ilde beklenen gök gürültülü sağanak yağış için sarı uyarı yayınladı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

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İçişleri Bakanlığı’ndan 9 İl İçin Sarı Uyarı
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İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere dayanarak, 16 Temmuz 2025 tarihinde 9 il için sarı uyarı yayınladı. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri) ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu (Erzincan, Ardahan ve Erzurum’un kuzeyi) ve Ankara’nın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yağışların özellikle bugün 15.00-20.00 saatleri arasında etkili olacağı belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz,” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip etmelerini ve olası risklere karşı önlem almalarını istedi. Özellikle ani sel ve su baskını riski bulunan bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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Kaynak: İHA

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