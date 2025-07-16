İzmir Bergama’da Anız Yangını Ormana Sıçradı: 16 Hektar Alan Küle Döndü

İzmir’in Bergama ilçesinde anız yakımı sırasında çıktığı düşünülen yangın, ormana sıçrayarak 16 hektar alanı yok etti. Ekipler ve vatandaşların 4 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir Bergama’da Anız Yangını Ormana Sıçradı: 16 Hektar Alan Küle Döndü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Bergama ilçesi kırsalında sabah saatlerinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. Yangın, yaklaşık 16 hektarlık alanı küle çevirirken, bölgede yaşayan vatandaşlar ve ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı, iş makinesi, yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar da traktörleriyle çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 4 saat süren yoğun mücadele sonucunda alevler, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü.

Bartın Ulus’ta Yüksek Gerilim Hattından Yangın ÇıktıBartın Ulus’ta Yüksek Gerilim Hattından Yangın ÇıktıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir
Kalp Krizini Önceden Haber Veren Genetik İz Tespit Edildi: Tüm Hastalarda Ortak Çıktı Kalp Krizini Önceden Haber Veren Genetik İz Tespit Edildi: Tüm Hastalarda Ortak Çıktı
Evde Bunu Yapan Yandı! Egzamayı Alevlendiriyor: Vücudu Pul Pul Döküyor Evde Bunu Yapan Yandı! Egzamayı Alevlendiriyor: Vücudu Pul Pul Döküyor
Bartın Ulus’ta Yüksek Gerilim Hattından Yangın Çıktı Bartın Ulus’ta Yüksek Gerilim Hattından Yangın Çıktı
Niğde’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı Niğde’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Çalışma Hayatında Yeni Dönem Başladı: İzin Günleri Değişti! Artık Haftalık İzinler Böyle Kullanılacak Çalışma Hayatında Yeni Dönem: İzin Günleri Değişti! Artık Haftalık İzinler Böyle Kullanılacak
İmamoğlu Davasında Beraat Kararı İmamoğlu Davasında Flaş Karar
İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığını Vurdu! Şam'da Art Arda Patlama Sesleri Şam Bombardıman Altında! İsrail İki Kere Vurdu
600 Bin Kamu İşçisi Bu Haberi Bekliyordu! 2025 Kamu İşçisi Zam Oranları Ne? Hükümetin Üçüncü Zam Teklifi Ortaya Çıktı Hükümetin Üçüncü Zam Teklifi Ortaya Çıktı
'Terörsüz Türkiye' Süreci İçin Diplomasi Trafiği: İmralı Heyeti, Devlet Bahçeli ile Görüşüyor İmralı Heyetinden Bahçeli ile Görüşme Sonrası İlk Açıklama