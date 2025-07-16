İzmir Bergama’da Anız Yangını Ormana Sıçradı: 16 Hektar Alan Küle Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Bergama ilçesi kırsalında sabah saatlerinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. Yangın, yaklaşık 16 hektarlık alanı küle çevirirken, bölgede yaşayan vatandaşlar ve ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı, iş makinesi, yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar da traktörleriyle çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 4 saat süren yoğun mücadele sonucunda alevler, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü.

Kaynak: İHA