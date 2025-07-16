Bartın Ulus’ta Yüksek Gerilim Hattından Yangın Çıktı

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Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Arpacık köyü Karakütük mevkisinde, yüksek gerilim hattından kopan telin yere düşmesiyle çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kopan telden sıçrayan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturarak alevlerin yayılmasına yol açtı.

Yangını fark eden köy muhtarı Ali Kesgin ve köylüler, hemen jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Köylüler, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, patika yol nedeniyle yangın bölgesine araçlarla erişemedi. Bunun üzerine ekipler, itfaiye araçlarından yangın bölgesine kadar yaklaşık 700 metrelik hortum ekleyerek alevlere ulaşmaya çalıştı. Ancak bölgeye vardıklarında, köylülerin yangını tamamen söndürdüğü görüldü.

İtfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alındığı alanda soğutma çalışması gerçekleştirerek olası bir tekrar tutuşma riskini ortadan kaldırdı. Yangının yüksek gerilim hattından kaynaklandığı belirlenirken, enerji nakil hattının onarımı için köyde kısa süreli bir elektrik kesintisi yapıldı.Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatırken, köylülerin hızlı müdahalesi olası bir felaketin önüne geçti. Arpacık köyü sakinleri, dayanışma örneği sergileyerek yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı.