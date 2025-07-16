Sultangazi Kent Ormanı'nda İki Haftada İkinci Yangın! Girişler Kapatıldı

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3 Temmuz’da yangın çıkan İstanbul Sultangazi Kent Ormanı’nda henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yeniden yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonrasında alevler çevreye büyümeden kontrol altına alındı.

Öte yandan orman içerisinde bulunan vatandaşlar tahliye edilerek, alana girişler kapatıldı.

3 TEMMUZ’DA DA YANGIN ÇIKMIŞTI

İstanbul Sultangazi'de daha önce de Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıkmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, 12 istasyondan 24 araç ve 82 personelle yürütülen çalışmalar sonucu 3 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

VALİ GÜL SEBEBİ BELLİ DEĞİL DEMİŞTİ

Yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Şu an itibarıyla yaklaşık 10 dekarlık alanda yangın etkili oldu. Geçmiş olsun diyorum. Henüz çok yeni, sebebi belli değil. Ama genel itibarıyla yangınların hemen hemen tamamına yakını bir şekilde ya piknik sebebiyle ya farklı sebeplerle ortaya çıkıyor. Sebebi daha sonraki süreçte belli olduğunda sizlerle paylaşacağım” demişti.

Kaynak: DHA