Sultangazi Kent Ormanı'nda İki Haftada İkinci Yangın! Girişler Kapatıldı

İstanbul Sultangazi Kent Ormanı’nda 13 gün arayla ikinci kez yangın çıktı. Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken alevler ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Orman içerisinde bulunan vatandaşlar tahliye edilerek, alana girişler kapatıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

3 Temmuz’da yangın çıkan İstanbul Sultangazi Kent Ormanı’nda henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yeniden yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonrasında alevler çevreye büyümeden kontrol altına alındı.

Öte yandan orman içerisinde bulunan vatandaşlar tahliye edilerek, alana girişler kapatıldı.

Sultangazi Kent Ormanı'nda İki Haftada İkinci Yangın! Girişler Kapatıldı - Resim : 1

3 TEMMUZ’DA DA YANGIN ÇIKMIŞTI

İstanbul Sultangazi'de daha önce de Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıkmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, 12 istasyondan 24 araç ve 82 personelle yürütülen çalışmalar sonucu 3 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

Sultangazi Kent Ormanı'nda İki Haftada İkinci Yangın! Girişler Kapatıldı - Resim : 2

VALİ GÜL SEBEBİ BELLİ DEĞİL DEMİŞTİ

Yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Şu an itibarıyla yaklaşık 10 dekarlık alanda yangın etkili oldu. Geçmiş olsun diyorum. Henüz çok yeni, sebebi belli değil. Ama genel itibarıyla yangınların hemen hemen tamamına yakını bir şekilde ya piknik sebebiyle ya farklı sebeplerle ortaya çıkıyor. Sebebi daha sonraki süreçte belli olduğunda sizlerle paylaşacağım” demişti.

Sultangazi Kent Ormanı'nda YangınSultangazi Kent Ormanı'nda YangınGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Yangın Sultangazi
Son Güncelleme:
Ahraz ne Demek? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kullandığı Ahraz Kelimesinin TDK'ya Göre Anlamı ne? Ahraz ne Demek? MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kullandığı Ahraz Kelimesinin TDK'ya Göre Anlamı ne?
Günün En Şanslı Burcu Belli Oldu Günün En Şanslı Burcu Belli Oldu
Bugün Planlarınızı Kimseyle Paylaşmamanız Gereken 3 İşaret Bugün Planlarınızı Kimseyle Paylaşmamanız Gereken 3 İşaret
'Kadıköy Boğası'nın Son Hali Görüntülendi! Göz Ameliyatı Olmuştu 'Kadıköy Boğası'nın Son Hali Görüntülendi
ÇOK OKUNANLAR
Çalışma Hayatında Yeni Dönem Başladı: İzin Günleri Değişti! Artık Haftalık İzinler Böyle Kullanılacak Çalışma Hayatında Yeni Dönem: İzin Günleri Değişti! Artık Haftalık İzinler Böyle Kullanılacak
İmamoğlu Davasında Beraat Kararı İmamoğlu Davasında Flaş Karar
İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığını Vurdu! Şam'da Art Arda Patlama Sesleri Şam Bombardıman Altında! İsrail İki Kere Vurdu
600 Bin Kamu İşçisi Bu Haberi Bekliyordu! 2025 Kamu İşçisi Zam Oranları Ne? Hükümetin Üçüncü Zam Teklifi Ortaya Çıktı Hükümetin Üçüncü Zam Teklifi Ortaya Çıktı
'Terörsüz Türkiye' Süreci İçin Diplomasi Trafiği: İmralı Heyeti, Devlet Bahçeli ile Görüşüyor İmralı Heyetinden Bahçeli ile Görüşme Sonrası İlk Açıklama