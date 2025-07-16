'Kadıköy Boğası'nın Son Hali Görüntülendi! Göz Ameliyatı Olmuştu

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‘Kadıköy Boğası’ lakabıyla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mustafa Başaran, 3 aylıkken geçirdiği havale ve talihsiz bir kaza sonucu yaşadığı şaşılık sorunu için ameliyat masasına yattı. 28 yaşındaki fenomenin 1,5 saat süren operasyonu başarıyla tamamlandı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Bulut Ocak, ameliyatla ilgili yaptığı açıklamada, “Mümkün olduğunca gözü ortaya almaya çalıştık. Ameliyat beklediğim gibi başarılı geçti” dedi. Operasyon sonrası Başaran’ın gözündeki kaymanın düzeltildiği belirtildi. Ameliyatın ardından Mustafa Başaran’ın son durumu merak konusu oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla, Kadıköy Boğası’nın gözünün yeni hali takipçileriyle buluştu. Fenomenin hayranları, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları yağdırırken, Başaran’ın neşeli paylaşımlarına devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi