Ahraz ne Demek? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kullandığı Ahraz Kelimesinin TDK'ya Göre Anlamı ne?

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin "Ben ahrazım" ifadesi sonrası merak konusu olan ahraz kelimesi araştırılmaya başlandı. Peki ahraz ne demek, TDK'ya göre ahraz kelimesi ne anlama gelir?

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Ahraz ne Demek? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kullandığı Ahraz Kelimesinin TDK'ya Göre Anlamı ne?
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin "Açıklama yapacak mısınız?" sorusuna verdiği "Ben ahrazım" yanıtı, kamuoyunda merak uyandırdı. Bahçeli’nin bu ifadeyi kullanmasının ardından sosyal medyada ve arama motorlarında "Ahraz ne demek?", "Ahraz kelimesinin anlamı nedir?" soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre ahraz kelimesinin anlamı nedir? Ahraz hangi kökten gelir, günlük dilde nasıl kullanılır? İşte detaylar...

AHRAZ NE DEMEK? TDK’YA GÖRE ANLAMI NE?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre ahraz kelimesi iki temel anlama sahiptir:

Dilsiz kimse

Sağır ve dilsiz kimse

Günlük kullanımda daha çok mecaz anlamda tercih edilen bu kelime, kişinin konuşmamayı tercih ettiğini ifade etmek için de kullanılır. Devlet Bahçeli’nin açıklamasındaki gibi “Ben ahrazım” ifadesi, herhangi bir konuda yorum yapmayacağını ya da sessiz kalmayı tercih ettiğini belirtmek amacıyla kullanıldı.

AHRAZ KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Ahraz kelimesi, Arapça kökenli bir sözcüktür. Osmanlı Türkçesi’nde de yer alan bu kelime, tarihsel süreçte Türkçeye yerleşmiş ve zamanla hem tıbbi hem de mecaz anlamda kullanımı yaygınlaşmıştır.

AHRAZ KELİMESİ GÜNLÜK DİLDE NASIL KULLANILIR?

Ahraz kelimesi çoğunlukla mecaz anlamda, “sessiz kalmayı seçen” ya da “konuşmak istemeyen” kişiler için kullanılır. Resmi ya da siyasi açıklamalarda, kişi herhangi bir konuda görüş bildirmek istemediğinde “Ahrazım” ifadesiyle bunu dile getirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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