Ayşe Tokyaz Cinayetinin Ardından Bir Dehşet Daha! Katilin Eski Kız Arkadaşı da Balkondan 'Düşüp' Ölmüş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Kemerburgaz'da yol kenarında bir valiz içinde bulunan cansız bedenin, 21 yaşındaki Ayşe Tokyaz'a ait olduğu ortaya çıktı. Genç kadının cinayete kurban gittiği belirlenirken, olayın şüphelisi olarak eski polis memuru Cemil Koç gözaltına alındı. Koç'un, Ayşe Tokyaz'ı döverek öldürdüğü ortaya çıktı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, eski polis memuru Cemil Koç'u yakaladı. Koç'un, Ayşe Tokyaz ve ikiz kardeşini tanıdığını söylediği ancak ifadesinde "susma hakkını" kullandığı öğrenildi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise taşıdıkları valizde ceset olduğunu bilmediklerini iddia ettikleri belirtildi.

Cinayet şüphelisi Cemil Koç'un eski kız arkadaşının da Diyarbakır’da şüpheli ölümü sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkmenistan uyruklu Ece Gül Övezova’nın 2023 yılında oturduğu apartmanın 6. kattından aşağı düştüğü, Cemil Koç'un bu olayla ilgilide sorgulandığı ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA