Çin'den Türkiye'ye İlk Yük Trenleri Yola Çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'in Çongçing ve Çengdu şehirlerinden düzenli tren seferleri gerçekleştirilmesi kapsamında ilk iki yük treninin 9 Temmuz'da Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Çin'den Türkiye'ye İlk Yük Trenleri Yola Çıktı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'den Türkiye'ye gelen yük treni ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Uraloğlu söz konusu trenlerin Orta Koridor üzerindeki taşımacılıkta yeni bir dönemi başlattığını ifade etti.

Bu zamana kadar çok sayıda farklı deneme seferlerinin yapılmasının ardından Çin'in Çongçing ve Çengdu şehirlerinden düzenli tren seferlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında ilk iki yük treninin 9 Temmuz'da Türkiye'ye doğru yola çıktığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Trenler, Türkiye'nin Orta Koridor'daki lojistik vizyonunun en somut göstergesidir. Trenler, Çin içinde yaklaşık 3 bin 500 kilometre yol katetti. Sonra Orta Asya, Hazar geçişi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacaklar. Trenler 2 bin ton yük taşıyor. Her iki tren de Kazakistan sınırını geçti."

Uraloğlu, Pasifik Eurasia ile Çin Devlet Demiryolları arasında Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilen seferlerin, Türkiye'yi Avrupa-Asya lojistik zincirinin merkezine yerleştirdiğini vurguladı.

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Kaynak: AA

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