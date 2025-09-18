Flaş Gelişme! Fenerbahçe Kongresini Kazanacak İsmi Şimdiden Açıkladı: ‘Hayırlı Uğurlu Olsun..’

Fenerbahçe kulübü, 21 Eylül Pazar günü seçime gidecek. Kritik kongre öncesi başkanlık seçimiyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Seçimi kazanacak olan ismi ‘Hayırlı uğurlu olsun’ diyerek açıkladılar. İşte detaylar…

Süper Lig devi Fenerbahçe, 21 Eylül Pazar günü olağanüstü kongreye gidiyor. Peki Başkan Ali Koç mu olacak yoksa Sadettin Saran mı kazanacak? Kritik seçim öncesi gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı gözünü Pazar günü yapılacak olan seçime çevirmiş durumda. Mevcut Başkan Ali Koç ve Sadettin Saran’ın yarışacağı seçim öncesi gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE KONGRESİNİ KAZANACAK İSMİ AÇIKLADI

Gazeteci Büşah Gençer, kongre öncesi çarpıcı bir yazı kaleme aldı ve seçimi kazanacak ismi açıkladı. Köşe yazısında Fenerbahçe seçimi ile ilgili kritik öngörülerde bulunan Gençer, şu ifadeleri kullandı:

Ne dedi Aziz başkan?

“Her şeyi ben ve ekibimin yapmadığı bir durumda aday olmam, beklerim” Ne kadar akıllıca…

Aziz bey şunu demeye çalışıyor aslında; Elin şeyiyle gerdeğe girilmez! Tamamen doğru…

Takım kurulmuş, transferler yapılmış, yeni hoca gelmiş, 2-3 maçta Fenerbahçe’nin sezon bazında Avrupa bakımından geleceğini mi göreceğiz ve bileceğiz sanki!.. Alkışlar senin için duayen başkan Aziz Yıldırım

Bu arada kim ne derse desin, aday Sadettin Saran bu seçime katılarak ve vakit harcayarak gelecekteki başkanlığının temelini atmış oluyor! Camiayı tanıyor, maça gidiyor, ortada gözüküyor, toplantılar vesaire yapıyor ve bu kongre için sanmam (bu görüş beni bağlar) ama gelecek için temel atıyor!

Yani artık bir Saran gerçeği oluşuyor! Tabi çok değişikliğe ihtiyacı var!.. Onları da görecek öğrenecektir.
Kongre ne olur? diyenlere tek cevabım var…

Bende Aziz başkanım gibi düşünüyorum;

YAPININ DERİNLEŞTİRDİĞİ IRMAKTAN GEÇERKEN AT DEĞİŞTİRİLMEZ!

Ali Koç’a kongrede son bir kez daha şans verilecektir. Zaten ondan sonra da işler kötü giderse Mayıs 2026’da kendi kendine istifa edişini izleyeceğimizi sanıyorum…

Fenerbahçe kötüye giderse hiç kimse Ali Koç’a ;

YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZ

Bu kongre, KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞTIR Ali beye…

Uzun lafa gerek yok, Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olsun…

Fenerbahçe Kongresini Kazanacak İsmi Açıkladı
