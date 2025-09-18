Xabi Alonso Sen Bu Çocuğu Ne Yaptın Böyle! Arda Güler’e Astronomik Teklif: Başkan Bir Saniye Bile Düşünmeden Yanıtladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’den İspanyol devi Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, bu sezon performansıyla adeta göz dolduruyor. Son olarak 20 yaşındaki milli yıldıza Premier Lig'den 150 milyon euroluk teklif geldi.

ARDA GÜLER’E ASTRONOMİK TEKLİF

Milli yıldız Arda Güler’e flaş teklif! Defensa Central'in haberine göre, Premier Lig'den bir kulüp Arda Güler için Real Madrid'in kapısını 150 milyon Euro ile çaldı. Real Madrid Başkanı Başkan Florentino Perez ise bu teklifi elinin tersiyle itti.

XABI ALONSO YENİDEN YARATTI! 4 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST…

2023 yazında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in güncel piyasa değeri 45 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Özellikle milli yıldız Xabi Alonso’nun gelmesiyle birlikte bu sezon performansı iyi bir şekilde arttırdı.

20 yaşındaki milli futbolcu, yeni sezonda Real Madrid formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.

