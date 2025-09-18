Beşiktaş'ın Eski Yıldızından Acı Haber: Coşkun Ehlidil Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk futbolu tarihine geçen isimlerden biri olan Coşkun Ehlidil, 87 yaşında hayatını kaybetti. Ehlidil, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Balıkesir'de Çınarlıdere mezarlığında toprağa verilecek.

COŞKUN EHLİDİL KİMDİR?

Balıkesir'in yetiştirdiği önemli futbolculardan Coşkun Ehlidil, 1938 yılında doğdu. Ehlidil, futbol kariyerine 16 yaşındayken Egespor'da başladı. 18 yaşında Tavşanlı'nın amatör ekiplerinden GLİ Gençlik Kulübü'ne transfer olup bu kulüpteki ikinci sezonunda, Kasımpaşa'nın dikkatini çekerek İstanbul ekibine transfer edildi. Kasımpaşa formasıyla İstanbul Profesyonel Ligi ve Millî Lig'de forma giydi.

Coşkun Ehlidil

Kasımpaşa'da gösterdiği performans ile "Üç Büyükler"in ilgisini çeken Ehlidil, 1962 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı formayla, iki Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca, iki kere TSYD Kupası, birer kere de Spor Toto Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

1967-68 sezonu öncesinde, memleketi Balıkesir'de yeni kurulan ve Türkiye 2. Futbol Ligi'ne alınan Balıkesirspor'dan teklif aldı. Beşiktaş, 50 bin lira karşılığında bonservisini Balıkesirspor'a verdi. Kırmızı-beyazlı takımda kaptan olarak forma giyerek 1969 yılında futbolu bıraktı.

