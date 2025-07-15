Serik’te Motosiklet ile Bisikletin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde motosiklet ve bisikletin karıştığı trafik kazasında, her iki sürücü de yaralandı. Yaşanan çarpışma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Serik’te Motosiklet ile Bisikletin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı
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Kaza, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Emine T. yönetimindeki motosiklet ile Osman Ü.’nün kullandığı bisiklet, cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından ambulanslarla Serik’teki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ana cadde üzerinde seyreden motosikletin, ara sokaktan çıkan bisikletle çarpıştığı ve çarpışmanın etkisiyle iki sürücünün yola savrulduğu görüldü.

Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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