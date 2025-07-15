Sivas’ta Cip ile Otomobil Çarpıştı, 4 Yaralı Var

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde kavşakta yaşandı.

Ö.B. yönetimindeki 36 SC 067 plakalı otomobil ile N.G.Ç idaresindeki gurbetçi ailenin içerisinde bulunduğu CW263TS plakalı cip kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan S.K. ve A.G. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: DHA