Sivas’ta Cip ile Otomobil Çarpıştı, 4 Yaralı Var

Sivas'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas’ta Cip ile Otomobil Çarpıştı, 4 Yaralı Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde kavşakta yaşandı.

Ö.B. yönetimindeki 36 SC 067 plakalı otomobil ile N.G.Ç idaresindeki gurbetçi ailenin içerisinde bulunduğu CW263TS plakalı cip kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan S.K. ve A.G. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler
Sivas Trafik kazası
Bugün Bu 3 Burç İçin Dönüm Noktası Olabilir: Hayatlarında Yepyeni Bir Sayfa Açılıyor Bugün Bu 3 Burç İçin Dönüm Noktası Olabilir: Hayatlarında Yepyeni Bir Sayfa Açılıyor
Edirne'de FETÖ Şüphelileri Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı Edirne'de FETÖ Şüphelileri Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı
Serik’te Motosiklet ile Bisikletin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı Serik’te Motosiklet ile Bisikletin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı
Kalp Krizini Önceden Haber Veren Genetik İz Tespit Edildi: Tüm Hastalarda Ortak Çıktı Kalp Krizini Önceden Haber Veren Genetik İz Tespit Edildi: Tüm Hastalarda Ortak Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
2025 Temmuz Emekli Maaşı Zammı Ödeme Tarihleri Belli Oldu: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak? Emekliler Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak?
Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü
Özgür Özel 'İlk Kez Açıklıyorum' Diyerek Duyurdu: Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...' Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...'
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı! Yaralılar Var Marmaray Durağının Dibinde Silahlı Saldırı!
Haklarında Soruşturma Açılmıştı! TÜSİAD'ın '15 Temmuz' Mesajında Dikkat Çeken Vurgu Haklarında Soruşturma Açılmıştı! TÜSİAD'ın '15 Temmuz' Mesajında Dikkat Çeken Vurgu