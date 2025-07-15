Edirne'de FETÖ Şüphelileri Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, yaya geçidini ihlal eden ve içinde 4 kişi bulunan bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç durduruldu. İçindekilerden biri kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Araçta bulunan diğer iki kişi ve sürücü ise başka bir araca binerek kaçmayı denedi.

Durumun fark edilmesi üzerine, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubelerinden ekipler, kaçan aracı takibe aldı. Bu araç da durdurularak içindeki şahıslar gözaltına alındı. Yakalananlardan İ.S., M.S.K. ve K.Y.’nin daha önce meslekten ihraç edilmiş öğretmenler olduğu ve FETÖ bağlantıları nedeniyle haklarında adli işlem yapıldığı tespit edildi.

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan üç şüpheli ile onlara yardım ettiği değerlendirilen iki sürücü, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaynak: AA