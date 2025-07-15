Adıyaman’da İki Çocuk Babası Her Yerde Aranıyor

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan İki çocuk babası Rişvan Yılmaz, Gaziantep’e gitmek üzere Gölbaşı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınları, Yılmaz’a ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Otobüsle yola çıktığı belirlenen Yılmaz için polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, Rişvan Yılmaz’ın Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde otobüsten indiği ve bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Ancak o andan itibaren nerede olduğu hâlâ bilinmiyor.

Ailesi, Yılmaz’ın hayatından endişe duyduklarını belirterek, onu gören ya da nerede olduğunu bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesini istedi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA