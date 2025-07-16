Niğde’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 35,51 gram uyuşturucu madde, 5 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan kimlik sorgulamalarında, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari şüphelinin de yakalanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. Niğde Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA