Niğde’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı, 4’ü tutuklandı. Aramalarda 35,51 gram uyuşturucu, 5 sentetik ecza ve uyuşturucu kullanım aparatı bulundu. 2 firari de cezaevine gönderildi.

Niğde’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 35,51 gram uyuşturucu madde, 5 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan kimlik sorgulamalarında, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari şüphelinin de yakalanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. Niğde Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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