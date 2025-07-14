14 Yıl 7 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
Gaziantep'te 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan uyuşturucu satıcısı yakalandı.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ğ.E.O, Oğuzeli'nde saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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