Samsun’da Belediye Otobüsü Alevlere Teslim Oldu: Yolcular Son Anda Kurtuldu

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Samsun’un İlkadım ilçesi Küçük Kolpınar Mahallesi 641. Sokak’ta, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Samulaş 13 numaralı otobüste yangın çıktı. 55 BBB 90 plakalı otobüs, hat üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Şoförün alevleri fark etmesiyle otobüs hızla durduruldu ve yolcular tahliye edildi. Büyük panik yaşayan yolcular, otobüsten inerek güvenli bir alana uzaklaştı.

İTFAİYE HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlıca müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Ancak yangının şiddeti nedeniyle otobüs tamamen yanarak demir yığınına döndü. Olayda şans eseri yaralanan ya da can kaybı olmadı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış sebebine ilişkin Samsun Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, teknik bir arıza ya da başka bir sebebin yangına yol açmış olabileceğini değerlendiriyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için soruşturmanın sonuçlarını bekliyor.

Kaynak: İHA