Kırşehir’de Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

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Kırşehir’in Kılıçözü Sanayi Sitesi’nde, F.Ö. adlı sürücünün otomobiliyle drift attığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü tespit ederek yakaladı. Karayolları Trafik Kanunu’na göre, “drift atmak ve çevreyi rahatsız etmek” suçlarından F.Ö.’ye toplam 46 bin 300 lira idari para cezası kesildi.

SOSYAL MEDYA İHBARI İŞE YARADI

Olay, bir vatandaşın çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. Videoda, F.Ö.’nün otomobiliyle sanayi sitesinde tehlikeli şekilde drift yaptığı net bir şekilde görülüyor. Görüntülerin viral hale gelmesiyle polis ekipleri, sürücüyü kısa sürede belirledi ve gerekli işlemleri yaptı. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve çevreyi rahatsız eden bu tür davranışlara karşı denetimlerin süreceğini belirtti.

Kaynak: DHA