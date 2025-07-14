Diyarbakır’da Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı! 2 Yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü hafif şekilde yaralandı.

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Diyarbakır’da Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı! 2 Yaralı
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Kaza, Elazığ Bulvarı üzerindeki Adliye Kavşağı’nda yaşandı. 06 KA 5956 plakalı kamyonet ile 15 AAN 615 plakalı otomobil, sürücülerinin kontrolü kaybetmesiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki sürücü, olay yerinde ayakta tedavi edildi. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla kaldırılarak trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

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Diyarbakır Trafik kazası
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