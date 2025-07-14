Ordu’da Aranan 24 Şahıs Yakalandı

Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 24 şahıstan 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ordu’da Aranan 24 Şahıs Yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 97 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 24 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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