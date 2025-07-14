Karabük'te Yangın! 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Karabük'te çıkan yangında 2 katlı müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.
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Yeni Mahalle Gazi Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek Çetin Kızılpınar'ın oturduğu 2 katlı müstakil eve sıçradı.
İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, yangın sırasında kümes hayvanları itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaynak: AA
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