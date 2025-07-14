Karabük'te Yangın! 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük'te çıkan yangında 2 katlı müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:
Karabük'te Yangın! 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni Mahalle Gazi Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek Çetin Kızılpınar'ın oturduğu 2 katlı müstakil eve sıçradı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın sırasında kümes hayvanları itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Karabük Yangın
Son Güncelleme:
Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti
Hangi Şeker Daha Zararlı? Bilimsel Araştırma Ezberleri Bozdu Hangi Şeker Daha Zararlı? Bilimsel Araştırma Ezberleri Bozdu
Ordu’da Aranan 24 Şahıs Yakalandı Ordu’da Aranan 24 Şahıs Yakalandı
Tatil İçin Geldiği Erzurum'da Çaya Giren Çocuk Boğuldu Tatil İçin Geldiği Erzurum'da Çaya Giren Çocuk Boğuldu
ÇOK OKUNANLAR
SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli
O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi
9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye Kararı 9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye
Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi: Bu Sürücülerin Ehliyetleri Kalıcı Olarak İptal Edilecek Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi! Ehliyetleri İptal Edilecek
AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi: Vekiller Kabineye İletti AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi