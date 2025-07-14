Tatil İçin Geldiği Erzurum'da Çaya Giren Çocuk Boğuldu

Yaz tatilini geçirmek üzere İstanbul’dan Erzurum’a, akrabalarının yanına gelen 13 yaşındaki Hüseyin Avni A., serinlemek amacıyla girdiği çayda hayatını kaybetti.

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Tatil İçin Geldiği Erzurum'da Çaya Giren Çocuk Boğuldu
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Olay, Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Aşağı Serdarlı Mahallesi Büyükbahçe bölgesinde meydana geldi. Uzunkavak Çayı’na giren çocuk, yüzerek hidroelektrik santralinin bulunduğu havuz kısmına kadar geldi. Ancak burada oluşan güçlü akıntıya kapıldı.

Çevredeki vatandaşlar, çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sudan çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Acil sağlık ekiplerince Uzundere Şehit İhsan Erdoğan İlçe Entegre Hastanesi’ne sevk edilen Hüseyin Avni A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun, yaz tatilini geçirmek için İstanbul’dan Erzurum’daki akrabalarını ziyarete geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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