Ordu’da Trafik Denetimleri: 29 Araç Trafikten Men Edildi

Ordu’da polis ekiplerinin trafik kazalarını azaltmak için yaptığı denetimlerde bir haftada 16 bin 68 araç kontrol edildi. 68 kazada 100 kişi yaralanırken, 2 bin 348 sürücüye ceza kesildi, 29 araç trafikten men edildi.

Ordu’da Trafik Denetimleri: 29 Araç Trafikten Men Edildi
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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarını azaltmak amacıyla son bir haftada il genelinde yoğun denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde toplam 16 bin 68 araç ve sürücüsü denetlendi. Emniyetten yapılan açıklamada, bu süreçte 68 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği ve 100 kişinin yaralandığı bildirildi.

CEZA YAĞDI, ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerde, 49 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 55 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 40 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 92 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 372 sürücüye hız sınırlarını aşmaktan, 85 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 140 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan ve 191 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı. Toplamda 2 bin 348 sürücüye çeşitli ihlallerden işlem yapılırken, 29 araç trafikten men edildi ve 49 sürücünün ehliyetine el konuldu.

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Kaynak: İHA

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