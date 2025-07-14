Osmaniye’de Jandarmadan Dev Operasyon: 123 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, 7-13 Temmuz tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda 123 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda tabanca, av tüfeği, uyuşturucu maddeler ve kaçak sigara ele geçirilirken, 14 aranan şahıs cezaevine gönderildi.

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Osmaniye’de Jandarmadan Dev Operasyon: 123 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, 7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarla asayiş ve güvenliği sağlamaya yönelik önemli bir başarı elde etti. Bir haftalık süreçte 138 asayiş olayıyla ilgili 123 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 13 av tüfeği mühimmatı, 9 tabanca mühimmatı, 93 gram bonzai, 20 gram kubar esrar, 5 gram amfetamin, 2 gram metamfetamin, 75 gram diğer narkotik-psikotrop madde, 10 uyuşturucu hap, 4 kök kenevir, 4 gram kenevir tohumu ve bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Bu bulgular, jandarmanın uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığını ortaya koydu.

14 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi de yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve cezaevine gönderildi. Jandarma, bu kişilerle ilgili yürütülen takip ve istihbarat çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını belirtti.

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Kaynak: İHA

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