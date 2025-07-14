Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Çorlu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen 3 ayrı adrese yapılan baskınlarda toplamda 4 bin 552 kullanımlık bonzai emdirilmiş peçete, 352,35 gram bonzai, 288 gram sıvı bonzai hammaddesi ile 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 480 TL paraya da el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Tekirdağ’ın gençlerini zehirleyen, geleceğini karartan zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız kesintisiz devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA