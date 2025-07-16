Şırnak Cizre’de Sıcaklık 47 Dereceyi Gördü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde hava sıcaklıkları 47 dereceye ulaşırken, vatandaşlar gündüz dışarı çıkamıyor, esnaf öğle saatlerinde dükkan kapatıyor. Klima faturaları 12 bin TL’ye kadar çıkıyor, halk yaz için elektrik desteği talep ediyor.

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Şırnak Cizre’de Sıcaklık 47 Dereceyi Gördü
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Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşamı durma noktasına getirdi. Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği ilçede, vatandaşlar gündüz saatlerini evlerinde geçirirken, esnaf öğle saatlerinde (12.00-17.00) dükkanlarını kapatarak sıcaktan korunmayı tercih ediyor. Akşam serinliğiyle birlikte dışarı çıkabilen ilçe sakinleri, yüksek elektrik faturaları ve sıcaklık nedeniyle zor günler geçiriyor.

Cizreli esnaf Tahir Bozkurt, sıcaklıkların işlerini tamamen durdurduğunu belirterek, “Sabah 09.00’dan akşam 22.00’ye kadar klimayı çalıştırmak zorundayız. Bu yüzden aylık elektrik faturam 11-12 bin TL’yi buluyor. Sıcaklardan dolayı halk evden çıkmıyor, işlerimiz zaten yazın yavaşken şimdi tamamen durdu. Evlerde 3-4 klima çalışıyor ama bu bile yetmiyor. Kışın kömür yardımı gibi, yazın da Cizre için elektrik desteği istiyoruz. Sıcaklık 51 dereceyi görmüştü, bugün de çok sıcak. Klimalar bazen sıcaktan çalışmıyor,” dedi.Bir diğer esnaf Abdullah Kurami ise, aşırı sıcaklar nedeniyle caddelerin boş kaldığını vurguladı:

“Vatandaşlar ikindiye kadar dışarı çıkamıyor. Kışın kömür yardımı yapıldığı gibi, yazın da elektrik faturaları için destek bekliyoruz. Klimalar zorunlu olarak çalıştığından faturalar çok yüksek geliyor.”

Vatandaşlardan Yusuf Üzen, sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında sıcaklık nedeniyle dışarı çıkılamadığını ifade ederek, çözüm önerisi sundu: “Cizre’nin sıcaklığı güneş enerjisi için büyük bir fırsat. Güneş enerjisi sistemleri kurularak elektrik üretimi sağlanabilir. Bu, hem faturaları düşürür hem de halkı rahatlatır.”

Yetkililere seslenen Cizreliler, yaz aylarında elektrik faturalarına destek sağlanması ve bölgeye uygun çözümler üretilmesi gerektiğini belirtiyor. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmesi beklenirken, ilçede yaşam koşulları zorlaşmaya devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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