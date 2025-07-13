Antalya'da Yüzde 77'ye Ulaşan Nem Nefes Aldırmadı
Turizm cenneti Antalya'da sıcak hava ile birlikte nem oranı yüzde 77'ye ulaştı. Sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 77'ye ulaştı.
Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların da kayalıklardan denize atladığı görüldü.
Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: