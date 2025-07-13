Malatya İki Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı

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Kaza, saat 10.30 civarında İnönü Caddesi’nde, Büyükşehir Belediyesi binası önünde yaşandı. S.Ö. yönetimindeki 44 ACE 665 plakalı otomobil ile A.A.’nın kullandığı 44 ACK 448 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, sürücülerden S.Ö. ile aynı araçta bulunan M.Ö., diğer araçtaki yolcular Z.D. ve S.A. yaralandı.

Bazı yaralılar araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan dört yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA