Şanlıurfa'da Trafik Kazası! 1'i Ağır, 2 Yaralı

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Kaza, Birecik'e bağlı Almaşar kırsal Mahallesi yakınlarında, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerinde gerçekleşti. Plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf K., sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA