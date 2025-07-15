Konya-Isparta Sınırında Alev Alarmı! Yangın Köylerin Kapısına Dayandı

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde dün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Isparta sınırına kadar ulaştı. Alevlerin köylere yaklaşması nedeniyle güvenlik tedbirleri artırıldı, kontrol için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangının, tarlada yakılan anızdan kaynaklandığı belirtildi.

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Konya’nın Doğanhisar ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp Isparta sınırına kadar ilerledi. Sınır köylerine 3 kilometre yaklaşan alevler nedeniyle güvenlik tedbirleri artırıldı. Yangının, tarlada yakılan anızın ormanlık alana sıçramasıyla çıktığı öğrenildi.

ANIZ YANGINI BÜYÜDÜ

Yangın, Konya’nın Doğanhisar ilçesine bağlı Güvendik Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde başladı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının çıkış nedeninin, yakılan anızın kontrolsüz biçimde ormanlık alana sıçraması olduğu belirtildi.

Konya-Isparta Sınırında Alev Alarmı! Yangın Köylerin Kapısına Dayandı - Resim : 1

KÖYLERİN KAPISINA DAYANDI

Yangına ilk olarak 3 helikopterle havadan müdahale edilirken, karadan çok sayıda ekip söndürme çalışmalarına katıldı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte yangın, öğle saatlerinde Isparta sınırına kadar ulaştı. Alevlerin, Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yukarıdinek köyüne 3 kilometre kadar yaklaştığı bildirildi.

Konya-Isparta Sınırında Alev Alarmı! Yangın Köylerin Kapısına Dayandı - Resim : 2

ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Tahliye kararı alınmazken, sınır hattına yakın köylerde güvenlik önlemleri artırıldı. Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "ekiplerin gelişmeleri yakından takip ettiği ve olası sıçramalara karşı hazırlıklı olunması" yönünde uyarı yapıldı. İki ilde de ekiplerin yoğun çabalarıyla yangının kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.

Konya-Isparta Sınırında Alev Alarmı! Yangın Köylerin Kapısına Dayandı - Resim : 3

Yangının, sınır bölgesindeki ormanlık alanları tehdit etmeyi sürdürdüğü, ekiplerin alevlerin ilerlemesini önlemeye çalıştığı kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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Konya Orman yangınları
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