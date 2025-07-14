Konya'da Orman Yangını! Helikopterler Devreye Girdi

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın helikopterleri de gönderilen bölgede alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Konya'nın Doğanhisar ilçesinde Davras Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Doğanhisar ve Ilgın Orman İşletme Şefliği personeli ile Konya itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

YANGIN HELİKOPTERİ GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri, bölgeye giden kara yolunda güvenlik önlemi aldı. Belediye iş makinelerinin de bölgede yol açma çalışması yaptığı görüldü.

Yangına müdahale için Antalya'dan gönderilen yangın helikopteri de çalışmaya başladı, iki yangın helikopterinin daha bölgeye gönderildiği öğrenildi.

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Kaynak: AA-DHA

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