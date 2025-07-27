Yeşil Bursa Artık Kömür Karası... Acı Tablo Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayıp Osmangazi'deki Avdancık köyünü de tehdit eden orman yangını, 100 hektardan fazla alanı kül etti. Tahliye edilen Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır ve İğdir ile Osmangazi'nin Avdancık köyündeki çamla bezeli ormanlık alandan geriye kül yığınları kaldı.

Son Güncelleme:
Yeşil Bursa Artık Kömür Karası... Acı Tablo Gün Ağarınca Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayıp Osmangazi'deki Avdancık köyünü de tehdit eden orman yangınında felaketin boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı. 100 hektardan fazla alanı küle çeviren, Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır ve İğdir ile Osmangazi'nin Avdancık köyündeki 485 hanedeki 1765 kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangına müdahale sabah olunca havadan da başladı.

İğdir ve Narlıdere köylerinde kaydedilen dron görüntüleri çamla bezeli ormanlık alanın griye döndüğünü gösteriyor. Söndürülen ormandan geriye ise tüten görüntü ve griye dönüşmüş çam ağaçları kaldı.

Yeşil Bursa Artık Kömür Karası... Acı Tablo Gün Ağarınca Ortaya Çıktı - Resim : 1

DİĞER YERLERDE DE TEYAKKUZ VAR

Diğer yandan gün içinde yeniden fırtına ve lodos ile tüten ormanların yanması ve başka noktalara sıçrama ihtimaline karşı da ekipler sürekli bölgede teyakkuz halinde bulunuyor.

Osmangazi ilçesine bağlı boşaltılan Avdancık köyünde de yangının yerleşime yönelmeden önünün kesildiği öğrenildi.

Yeşil Bursa Artık Kömür Karası... Acı Tablo Gün Ağarınca Ortaya Çıktı - Resim : 2

Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor... Bursa'da Tarihin En Büyük Yangın FaciasıTürkiye'nin Ciğerleri Yanıyor... Bursa'da Tarihin En Büyük Yangın FaciasıGüncel
Ankara'daki Yangın Kontrol AltındaAnkara'daki Yangın Kontrol AltındaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa Yangın
Son Güncelleme:
Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor
Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor... Bursa'da Tarihin En Büyük Yangın Faciası Bursa'da Tarihin En Büyük Yangın Faciası
Öfkeyle Baş Etmenin Anahtarı Ortaya Çıktı: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Sonuçlar Öfkeyle Baş Etmenin Anahtarı Ortaya Çıktı: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Sonuçlar
Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı
Gazze'ye Yardım Götürüyordu... İsrail Hanzala Gemisini Alıkoydu! İsrail Hanzala Gemisini Alıkoydu!
Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor... Bursa'da Tarihin En Büyük Yangın Faciası Bursa'da Tarihin En Büyük Yangın Faciası
Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor
Bursa'daki Acı Tablo Gün Ağarınca Ortaya Çıktı Bursa'daki Acı Tablo Gün Ağarınca Ortaya Çıktı