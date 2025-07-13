Amasya'da Ormana Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Amasya'da bir tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Son Güncelleme:
Amasya'da Ormana Sıçrayan Yangın Söndürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Çayüstü köyünde, buğday ekili tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Köylüler de bidon ve kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.​​​​​​​

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Klima Olmadan Serinlemenin Sıra Dışı Yolları: Eviniz Yöntemlerle Buz Gibi Olabilir Klima Olmadan Serinlemenin Sıra Dışı Yolları: Eviniz Yöntemlerle Buz Gibi Olabilir
Ordu'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Ordu'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan
Van'da Bir Haftada Aranan 101 Kişi Yakalandı Van'da Bir Haftada Aranan 101 Kişi Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli Oldu Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek
Ne Dolar Ne Mevduat Ne Borsa Ne Bitcoin! Hepsini Solladı, Zirveye Oturdu: Yatırımcısı Havalara Uçtu Ne Dolar, Ne Borsa, Ne Bitcoin! Zirveye Oturdu
ABD'de 20 Milyon Yumurtada Kırmızı Kodlu Bakteri Alarmı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor 20 Milyon Yumurtada Bakteri Alarmı! Hepsi Toplatılıyor
İslam Memiş: Büyük Zarar Edecekler İslam Memiş: Büyük Zarar Edecekler