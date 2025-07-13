Van'da Bir Haftada Aranan 101 Kişi Yakalandı

Van'da il genelinde bir haftada düzenlenen denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 101 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

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Van'da Bir Haftada Aranan 101 Kişi Yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 71 bin 845 kişi ile 69 bin 902 aracın sorgulaması yapıldı. Ekipler, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 89 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 12 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Kaynak: AA

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