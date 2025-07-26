Hem Kanseri Önlemede Rol Oynuyor Hem Yaşlanmayı Yavaşlatıyor: Bir Dilimi Yetiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlara göre, günlük belirli miktarda zencefil özütü alımı, özellikle kolon kanseri riskinin azaltılmasında önemli rol oynuyor. Araştırmalarda birkaç hafta boyunca günde 2 gram zencefil tüketen gönüllülerin kolon kanserine yakalanma ihtimalinin anlamlı oranda düştüğü tespit edildi.

HÜCRELERİ KORUYOR, YAŞLANMAYI YAVAŞLATIYOR

Zencefilin bu koruyucu gücünün arkasındaki başlıca etken, içerdiği “gingerol” isimli aktif bileşik. Güçlü antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahip bu madde, hücre yaşlanmasına neden olan oksidatif stresle savaşırken, doku yenilenmesini de destekliyor.

Tıpkı aspirin gibi salisilatlar içeren zencefil, kalp ve damar sağlığı açısından da değerli bir besin olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu doğal maddelerin kanı incelterek dolaşımı rahatlattığını ve damar sağlığını olumlu yönde etkilediğini vurguluyor.

YEŞİL ÇAYLA ETKİSİ 2 KATINA ÇIKIYOR

Zencefilin faydaları sadece iç organlarla sınırlı değil. Ağız içi bakterilere karşı koruma sağlaması da, diş ve diş eti problemlerinin önüne geçmede etkili oluyor. Özellikle yeşil çayla birlikte demlenerek içilen zencefil çayı, antioksidan etkisini ikiye katlayarak bağışıklık sistemini daha da güçlendiriyor.

TÜKETİMDE AŞIRIYA KAÇILMAMALI

Her faydalı ürün gibi zencefilin de fazla tüketimi bazı olumsuz etkiler doğurabiliyor. Uzmanlar, mide yanması, ishal ya da sindirim problemleri yaşamamak için günlük tüketimin 4 gramı aşmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle hamileler ve ilaç kullanan bireylerin doktora danışmadan yüksek dozda zencefil tüketmemesi tavsiye ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi