İzmir'deki Orman Yangını İkinci Gününde Kontrol Altında

İzmir'in Urla ilçesinde dün ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, ikinci gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir'deki Orman Yangını İkinci Gününde Kontrol Altında
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İzmir'in Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler müdahale etti. Söndürme çalışmalarına helikopter ve uçaklar da havadan destek verdi.

Ekiplerin yangın bölgesinde gece boyu çalışması sürdü. Yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

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