Şezlong Kavgası Kanlı Bitti

İzmir’in Çeşme ilçesinde iki site görevlisi arasında şezlong yeri nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Güvenlik görevlisi, başına aldığı baltalı darbeyle hayatını kaybederken cinayet sonrası kaçmaya çalışan şüphelinin, yakalanmamak için makilik alanda yangın çıkardığı iddia edildi.

Şezlong Kavgası Kanlı Bitti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çeşme'de bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki Soner Boztepe ile komşu sitenin görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle komşu sitenin bekçisi olduğu öğrenilen şahıs, eline aldığı baltayla Boztepe’nin başına ağır bir darbe indirdi. Sağ tarafından darbe alan ve kafasında açık yara bulunan Soner Boztepe olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Boztepe’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

YANGIN ÇIKARTTI İDDİASI

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, titiz bir çalışma sonucu saldırganı tespit etti. Yapılan araştırmada, cinayeti komşu sitenin görevlisinin işlediği netleşti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüphelinin, yerini gizlemek ve jandarma ekiplerini oyalamak amacıyla çevredeki makilik alanda yangın çıkardığı öne sürüldü.

CİNAYET NEDENİ 'ŞEZLONG'

Öte yandan cinayetin çıkış nedeninin ise iki site görevlisi arasında yaşanan "şezlong yeri" tartışması olduğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Tatil Yapacaklar Dikkat! Yıllardır Zorunlu Para Alınıyordu, Artık Tümden Bedava OlduTatil Yapacaklar Dikkat! Yıllardır Zorunlu Para Alınıyordu, Artık Tümden Bedava OlduYaşam

Tramvayda Unutulan Eşyalar Şaşkına Çevirdi: Şezlong, Avize, Bisiklet...Tramvayda Unutulan Eşyalar Şaşkına Çevirdi: Şezlong, Avize, Bisiklet...Yurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Deniz Çeşme
HAKMAR ve TATBAK'ın Sahibi Zeki Doruk Dahil 22 Kişi Tutuklandı HAKMAR ve TATBAK'ın Sahibi Zeki Doruk Dahil 22 Kişi Tutuklandı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Köpekbalığı' İddiasına Yalanlama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Köpekbalığı' İddiasına Yalanlama
Herkes Her Sabah Gözünü Açar Açmaz Bunu Yapıyor Ama Kalbi Öldürüyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı Herkes Her Sabah Gözünü Açar Açmaz Bunu Yapıyor Ama Kalbi Öldürüyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı
Yazlık Kumaş Ayakkabılarda Leke ve Kir Sorununu Tarihe Karıştıracak Yöntem Yazlık Kumaş Ayakkabılarda Leke ve Kir Sorununu Tarihe Karıştıracak Yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Kart Yapılandırmasında Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu
Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı! Vize Almak Artık Daha Kolay Olacak Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı
Memurlara Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Özel Sektörü Karıştırdı! SGK Uzmanı Melis Elmen Bilinmeyen Detayı Açıkladı Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Özel Sektörü Karıştırdı! SGK Uzmanı Bilinmeyen Detayı Açıkladı
Mansur Yavaş'a 'Ankara'nın Yiğit Evladı' Demişti! O Başsavcı İlk Kez Konuştu O Başsavcı İlk Kez Konuştu
Coldplay Konserinde Yasak Aşk Skandalı: Dev Ekranda Milyonlar Gördü Konserde Yasak Aşk Dev Ekranda: Milyonlar Gördü