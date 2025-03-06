Tatil Yapacaklar Dikkat! Yıllardır Zorunlu Para Alınıyordu, Artık Tümden Bedava Oldu
Yargıtay, plaj işletmelerinin vatandaşlara şezlong kiralama zorunluluğu getiremeyeceğine hükmetti. İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşanan bir olay sonrası mahkemeye taşınan davada, sahillerin kamusal alan olduğu vurgulanarak, herkesin eşit ve özgür bir şekilde denize girme hakkına sahip olduğu karara bağlandı.
Kaynak: Karar
Özellikle yaz aylarında tatil beldelerinde sıkça karşılaşılan şezlong kiralama zorunluluğu, uzun süredir vatandaşların tepkisini çekiyordu. Çeşme’de bir plaj işletmesi, denize girmek isteyen vatandaşlardan yüksek ücret talep etmiş, şezlong kiralamayanların plajı kullanmasına izin vermemişti. Yaşanan tartışmalar ve şikayetler üzerine konu yargıya taşındı.
PLAJDA GERGİNLİK ÇIKTI
Dava sürecini başlatan olay, Çeşme’de özel bir plaj işletmesinde meydana geldi. Eşref Kaya adlı bir vatandaş, işletmenin şezlong kiralamadan plajı kullanmasına izin vermediğini belirterek durumu yetkililere şikayet etti. Tartışmanın büyümesi üzerine, işletme çalışanlarından biri Kaya'yı tehdit ederek, “Seni de eşyalarını da denize atarım” şeklinde ifadeler kullandı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yaşanan olayın ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve işletme çalışanları hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Yargılama sonucunda sanıklar, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
YARGITAY KARARI ONADI
Sanıkların ceza kararına yaptığı itiraz, Yargıtay tarafından reddedildi. Mahkeme, sahillerin kamuya ait olduğunu ve özel işletmelerin vatandaşların denize girişini engelleme hakkına sahip olmadığını belirterek, bu konuda emsal niteliğinde bir karar verdi.
TATİLCİLER KARARDAN MEMNUN
Yargıtay’ın kararı, tatilciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, artık herhangi bir zorunluluk olmadan plajları kullanabileceklerini belirterek, sahillerin kamusal alan olarak kalması gerektiğini vurguladı.
PLAJ İŞLETMELERİ NASIL ETKİLENECEK?
Bu karar sonrası plaj işletmeleri, şezlong ve diğer hizmetleri zorunlu hale getiremeyecek. Ancak uzmanlar, bazı işletmelerin alternatif yöntemlerle gelir elde etmeye çalışabileceğine dikkat çekiyor. Plajların kamuya açık alanlar olduğu gerçeğinin altını çizen yetkililer, denetimlerin artırılması gerektiğini belirtiyor.