Tatil Yapacaklar Dikkat! Yıllardır Zorunlu Para Alınıyordu, Artık Tümden Bedava Oldu

TATİLCİLER KARARDAN MEMNUN

Yargıtay’ın kararı, tatilciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, artık herhangi bir zorunluluk olmadan plajları kullanabileceklerini belirterek, sahillerin kamusal alan olarak kalması gerektiğini vurguladı.

PLAJ İŞLETMELERİ NASIL ETKİLENECEK?

Bu karar sonrası plaj işletmeleri, şezlong ve diğer hizmetleri zorunlu hale getiremeyecek. Ancak uzmanlar, bazı işletmelerin alternatif yöntemlerle gelir elde etmeye çalışabileceğine dikkat çekiyor. Plajların kamuya açık alanlar olduğu gerçeğinin altını çizen yetkililer, denetimlerin artırılması gerektiğini belirtiyor.