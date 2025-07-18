Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Köpekbalığı' İddiasına Yalanlama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından bugün bazı sosyal medya platformlarında yayılan ve Antalya'nın Alanya ve Kemer ilçelerinde çekildiği iddia edilen büyük köpekbalığı videosunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'TURİZMİ GÖLGEME ÇALIŞMASI'

"Bazı sosyal medya hesaplarında video eşliğinde paylaşılan 'Antalya’da köpekbalığı görüldü' iddiası dezenformasyondur. Paylaşıma konu videonun Norveçli bir balıkçı tarafından kendi ülkesinde kaydedildiği tespit edilmiştir. Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya sahillerinde köpekbalığı görüldüğü iddiasıyla servis edilen görüntü manipülasyon içermektedir. Bahse konu görüntü, Antalya'da veya Türkiye’nin herhangi bir kıyısında çekilmemiştir. Yapılan incelemede görüntünün Norveçli bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kendi ülkesinde kaydedildiği ve kendi hesabından 26 Haziran tarihinde paylaşıldığı tespit edilmiştir. Aynı videonun üzerine ses eklenerek Türkiye'de çekildiği izlenimi verildiği ve bugün Türkiye’den paylaşıldığı anlaşılmıştır."

Görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada "Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığınca söz konusu yanıltıcı içeriği üretenlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır. Turizm bölgelerimize yönelik turistlerimizin güven duygusunu zedelemek ve ülkemizin turizm potansiyelini hedef almak amacıyla bu tür içerikler kasıtlı olarak dolaşıma sokulmaktadır. Türkiye’nin güvenli bir turizm destinasyonu olduğu gerçeğini gölgelemeye çalışan bu tür dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi önem arz etmektedir" dendi.

Kaynak: İHA