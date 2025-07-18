Malatya'da Kimyasal Fabrikasında Patlama! Yaralılar Var

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal madde üreten Castplas isimli fabrikanın bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sırasında yaralanan 3 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Malatya'da Kimyasal Fabrikasında Patlama! Yaralılar Var
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Malatya Yeşilyurt'ta 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde Castplas isimli şirkete ait kimyasal madde üreten fabrikanın bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

İlk belirlemelere göre, olayda yaralanan 3 işçi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yeni bir patlama riskine karşı fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Fabrikada kimyasal maddelerin depolandığı alanda meydana gelen patlamada yaralan kardeşlerimizi hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldık. Yaralılarımızın ilk tetkiklere göre hayati tehlikeleri bulunmuyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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Kaynak: AA

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