Sıcak Günler Geride Kaldı, Şimdi Sıra Daha Sıcak Günlerde... 12 Derece Birden Artacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren artarak mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak. Sıcak hava dalgası 1 hafta boyunca etkisini gösterirken, tam 13 ilde en yüksek sıcaklıklar görülecek.

AKOM'DAN UYARI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM tehlikeli hava sıcaklığı uyarısı yaptı. Uyarıda, "Halihazırda Türkiye’nin güney ve doğu bölgelerinde etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgasına ek olarak, 20 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerimizi Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının etkileyeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Yeni haftada etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle; İstanbul'da halen 30-33°C aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artabileceği ve bu artışla birlikte kent genelinde bazı bölgelerde sıcaklıkların 40°C’ye kadar ulaşacağının öngörüldüğü de bildirildi.

BAKAM KURUM TARİH VERDİ

Bunun arkasından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından 19 ve 25 temmuz tarihlerini işaret ederek ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı yönünde uyarıda bulundu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

O SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN!

Uzmanlar, sıcak hava dalgasından etkilenmemeleri adına kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmaması gerektiğini vurguladı.

Beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde sıralandı:

Ankara: 37° , İstanbul: 36°, İzmir: 40°, Konya: 37°, Edirne: 42°, Bursa: 39°, Aydın: 44°, Muğla: 41°, Antalya: 40°, Adana: 39°, Diyarbakır: 45°, Erzurum: 32°, Şanlıurfa: 44°

Kaynak: Haber Merkezi