Sıcak Günler Geride Kaldı, Şimdi Sıra Daha Sıcak Günlerde... 12 Derece Birden Artacak

Türkiye'nin birçok bölgesi yarından itibaren mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla mücadele etmek zorunda kalacak. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkarken, bazı yerlerde hava sıcaklığı 45 dereceyi dahi bulacak.

Son Güncelleme:
Sıcak Günler Geride Kaldı, Şimdi Sıra Daha Sıcak Günlerde... 12 Derece Birden Artacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren artarak mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak. Sıcak hava dalgası 1 hafta boyunca etkisini gösterirken, tam 13 ilde en yüksek sıcaklıklar görülecek.

AKOM'DAN UYARI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM tehlikeli hava sıcaklığı uyarısı yaptı. Uyarıda, "Halihazırda Türkiye’nin güney ve doğu bölgelerinde etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgasına ek olarak, 20 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerimizi Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının etkileyeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Yeni haftada etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle; İstanbul'da halen 30-33°C aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artabileceği ve bu artışla birlikte kent genelinde bazı bölgelerde sıcaklıkların 40°C’ye kadar ulaşacağının öngörüldüğü de bildirildi.

Sıcak Günler Geride Kaldı, Şimdi Sıra Daha Sıcak Günlerde... 12 Derece Birden Artacak - Resim : 1

BAKAM KURUM TARİH VERDİ

Bunun arkasından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından 19 ve 25 temmuz tarihlerini işaret ederek ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı yönünde uyarıda bulundu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

O SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN!

Uzmanlar, sıcak hava dalgasından etkilenmemeleri adına kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmaması gerektiğini vurguladı.

Beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde sıralandı:

Ankara: 37° , İstanbul: 36°, İzmir: 40°, Konya: 37°, Edirne: 42°, Bursa: 39°, Aydın: 44°, Muğla: 41°, Antalya: 40°, Adana: 39°, Diyarbakır: 45°, Erzurum: 32°, Şanlıurfa: 44°

Meteoroloji Uyardı! Güneşli Başlayacak, Yağışla Bitecek: İşte İl İl Hava Durumu...Meteoroloji Uyardı! Güneşli Başlayacak, Yağışla Bitecek: İşte İl İl Hava Durumu...Güncel
Dünya Alev Alev: 2050’nin Kabusu Bugünden Başladı! Saat 11.00-17.00 Arası Ölümcül TehlikeDünya Alev Alev: 2050’nin Kabusu Bugünden Başladı! Saat 11.00-17.00 Arası Ölümcül TehlikeYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Sıcaklık
Son Güncelleme:
Yemek Yerken Bu Hareketleri Yapmak Zeka Eksikliğinin Göstergesi Yemek Yerken Bu Hareketleri Yapmak Zeka Eksikliğinin Göstergesi
Hakkari’de Endişeli Bekleyiş: 14 Yaşındaki Rojda’ya Ne Oldu? Günlerdir Haber Alınamıyor Hakkari’de Endişeli Bekleyiş: 14 Yaşındaki Rojda’ya Ne Oldu? Günlerdir Haber Alınamıyor
Üsküdar'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı Üsküdar'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Bugün Talih Yüzünü Hangi Burcun Başına Konacak? İşte Günün Şanslısı Bugün Talih Yüzünü Hangi Burcun Başına Konacak? İşte Günün Şanslısı
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Kart Yapılandırmasında Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu
Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı! Vize Almak Artık Daha Kolay Olacak Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı
Memurlara Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Özel Sektörü Karıştırdı! SGK Uzmanı Melis Elmen Bilinmeyen Detayı Açıkladı Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Özel Sektörü Karıştırdı! SGK Uzmanı Bilinmeyen Detayı Açıkladı
Coldplay Konserinde Yasak Aşk Skandalı: Dev Ekranda Milyonlar Gördü Konserde Yasak Aşk Dev Ekranda: Milyonlar Gördü
Mansur Yavaş'a 'Ankara'nın Yiğit Evladı' Demişti! O Başsavcı İlk Kez Konuştu O Başsavcı İlk Kez Konuştu