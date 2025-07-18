Hakkari’de Endişeli Bekleyiş: 14 Yaşındaki Rojda’ya Ne Oldu? Günlerdir Haber Alınamıyor

Hakkâri’nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde 14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş’ten haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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Hakkari’de Endişeli Bekleyiş: 14 Yaşındaki Rojda’ya Ne Oldu? Günlerdir Haber Alınamıyor
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Hakkâri’nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde yaşayan 16 Temmuz tarihinde evine dönmeyen 14 yaşındaki Rojda Asmin’i bir süre köy çevresinde arayan ailesi, sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Hakkari’de Endişeli Bekleyiş: 14 Yaşındaki Rojda’ya Ne Oldu? Günlerdir Haber Alınamıyor - Resim : 1

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, köy ve çevresinde geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı.

ÇANTASI ODUNLUKTA BULUNDU

Arama sırasında, Rojda Asmin’e ait olduğu düşünülen bir çanta bulundu. İçinde kimlik, kıyafet ve bazı kişisel eşyaların yer aldığı çanta, bir odunlukta tespit edildi.

Çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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