Özgür Özel, KESK Heyetini Kabul Etti
CHP lideri Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve Eğitim-Sen Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz'ü kabul etti.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve Eğitim-Sen Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz'ü kabul etti.
CHP Genel Merkezi'ndeki kabulde Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de eşlik etti.
Kaynak: AA
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