Özgür Özel, KESK Heyetini Kabul Etti

CHP lideri Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve Eğitim-Sen Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz'ü kabul etti.

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Özgür Özel, KESK Heyetini Kabul Etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve Eğitim-Sen Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz'ü kabul etti.

CHP Genel Merkezi'ndeki kabulde Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de eşlik etti.

Kaynak: AA

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