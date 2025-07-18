Ajet'in Halep Seferleri Başlıyor! Tarih Belli Oldu

AJet, Suriye'nin tarihi ve kültürel merkezi Halep'e sefer başlatacağını duyurdu.

Ajet'in Halep Seferleri Başlıyor! Tarih Belli Oldu
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AJet'ten yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki yeni dönemin ardından 1 Temmuz'da başkent Şam'a ilk uçuşunu yapan hava yolu, Orta Doğu'nun kültür başkentlerinden birini daha uçuş ağına dahil etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Halep Havalimanı arasındaki ilk sefer, 2 Ağustos'ta yapılacak. Haftada 4 gün karşılıklı düzenlenecek seferlerin biletleri, bugün 149 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Biletler, AJet.com, AJet'in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri ve çağrı merkezlerinden alınabilecek.

Halep hattı ile dış hat sayısı 60'a ulaşan AJet, yurt içindeki 41 hat ile birlikte toplam sefer yaptığı nokta sayısını 101'e çıkaracak.

Kaynak: AA

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