Tuzla'da Estetik Faciası... Brezilyalı Modelden Sonra Aynı Hastanede İkinci Ölüm!

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İstanbul’un Tuzla ilçesinde, İçmeler’deki özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı olan 45 yaşındaki evli ve üç çocuk babası tornacı Ramazan Ak, operasyon sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Ak’ın ailesi, hastaneyi yetersiz ekipman, eksik denetim ve tıbbi ihmal ile suçlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aynı hastanede daha önce Brezilyalı model ve şarkıcı Ana Barbara Buhr Buldrini’nin yağ aldırma operasyonu sonrası yaşamını yitirmesi, şüpheleri artırdı.

KARDİYOLOJİ İÇİN ONLINE DESTEK ALINIYORMUŞ!

Ramazan Ak, 12.00’de girdiği ameliyattan yaklaşık 6 saat sonra, 17.10 civarında servise alındı. Ailesinin aktardığına göre, Ak’ın durumu ilk başta stabil görünüyordu ve anesteziden uyanmaya çalışıyordu. Ancak doktorun kısa bir kontrolünden sonra yaklaşık yarım saat boyunca kimse hastayı kontrol etmedi. Ak’ın fenalaşması üzerine kızı ve ağabeyi Ekrem Ak, çağrı butonuna basarak yardım istedi. Ekrem Ak, müdahalenin geciktiğini, hastanede kardiyoloji uzmanı bulunmadığını ve uzaktan online destek alındığını belirtti. Ayrıca, operasyonu gerçekleştiren doktorun aynı anda başka bir hastanede ameliyat yaptığı iddiasını ortaya attı.

Ekrem Ak, “Kardeşim kasılmaya başladı, butona bastık. Hemşireler geldi ama ortada doktor yoktu. Ekipman yetersizdi, kardiyoloji uzmanı yoktu. İlaç taşıyan hasta bakıcılar, temizlik görevlileri müdahaleye yardım etmeye çalışıyordu. Yoğun bakıma aldılar ama 1-1,5 saat sonra kalbinin durduğunu, kalp krizi geçirdiğini söylediler. Şüpheli ölüm diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundum. Kardeşimi aldılar bizden” dedi. Ak, hastane personelinin suç duyurusu sonrası rahat tavırlarından da rahatsız olduğunu ifade ederek, “İnternette, aynı hastanede Brezilyalı bir modelin de öldüğünü öğrendik. Hastane personeli çok pişkin” diye konuştu.

BREZİLYALI MODEL DE AYNI HASTANEDE ÖLMÜŞ!

Brezilyalı sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ana Barbara Buhr Buldrini, 15 Haziran 2025’te aynı hastanede yağ aldırma ve meme estetiği operasyonu sırasında hayatını kaybetmişti. Buldrini’nin eşi Elgar Sueia, operasyonun yeterli hazırlık yapılmadan apar topar gerçekleştirildiğini ve tıbbi ihmal olduğunu öne sürmüştü.

Ramazan Ak’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Aile, ihmallerin ortaya çıkarılması için hukuki süreci sonuna kadar takip edeceklerini vurguladı. Hastane yönetimi ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: DHA