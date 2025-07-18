4 Çocuk Annesi Katledildi, 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de evinde bıçaklanarak katledilen yabancı uyruklu kadının ölümüyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Engelli çocuğuyla yaşadığı öğrenilen kadının 1'i engelli 4 çocuğu Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

4 Çocuk Annesi Katledildi, 2 Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir'de Tepebaşı Güllük Mahallesi Havlucu Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda dün sabaha karşı kadın cinayeti. Edinilen bilgiye göre 1'i engelli 4 çocuk annesi yabancı uyruklu S.S.K., engelli çocuğuyla yaşadığı evde bıçaklanarak öldürüldü. Öldürülen kadının bulunduğu daireye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polisler kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Cenaze, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

4 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Daire kapısı mühürlenirken kadının 4 çocuğundan sadece engelli olanı ile yaşadığı öğrenildi. 4 çocuk, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: İHA

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