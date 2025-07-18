Üsküdar'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Üsküdar'da seyir halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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Üsküdar'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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İstanbul'un Üsküdar ilçesi D-100 kara yolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen otomobilde, Acıbadem mevkisindeyken henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Sürücüsü yol kenarında durdurduğu aracından inerken, bu sırada yoldan geçen bir beton mikserinin sürücüsü, yangına mikserdeki suyla müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin yandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

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