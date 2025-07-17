Dünya Alev Alev: 2050’nin Kabusu Bugünden Başladı! Saat 11.00-17.00 Arası Ölümcül Tehlike

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Uzmanlara göre, dünya genelindeki sıcaklık artış trendi, "kentsel ısı adası" gibi yerel etkilerle birleşince, gelecekte beklenen sıcaklık değerlerinin beklenenden çok daha erken yaşandığı gözlemleniyor. Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin yayımladığı son verilere göre, Avrupa kıtasında Haziran ayı sıcaklıkları 1991-2020 ortalamasının 1,10 derece üzerine çıkarak 18,46 dereceye ulaştı. Böylece Avrupa, tarihin en sıcak beşinci Haziran ayını yaşamış oldu.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından 2015’te yapılan 2050 yılına yönelik sıcaklık projeksiyonlarının bazı bölgelerde 2025 itibarıyla gerçekleşmeye başladığı bildirildi. Örneğin, WMO'nun 10 Ağustos 2050 tarihli İspanya öngörülerinde Huelva için 43 derece sıcaklık tahmin edilmişti. Ancak 28 Haziran'da bu kentte sıcaklık 46 dereceye çıktı. Aynı şekilde, 18 Ağustos 2050 tarihine ait Fransa öngörülerinde Agen ve Strazburg’da 41, Paris’te 40, Lyon’da 42 ve Nimes’te 43 derece sıcaklık bekleniyordu.

CAN KAYIPLARI YAŞANIYOR

Fransa’da etkisini gösteren sıcak hava dalgası nedeniyle Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, 19 Haziran’dan bu yana gündüz sıcaklıklarının 40 derecenin üstüne çıktığını, gece sıcaklıklarının ise 20 derecenin altına inmediğini duyurdu. Toulouse, Avignon, Perpignan ve Colmar gibi şehirlerde 35 dereceyi geçen sıcaklıklar kaydedilirken, ülkede aşırı sıcak nedeniyle iki kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, 1 Temmuz’da Paris dahil 16 vilayette kırmızı, 68 vilayette turuncu; 2 Temmuz’da ise 4 vilayette kırmızı, 55 vilayette turuncu sıcaklık alarmı verildi.

'YENİ REKORLAR KIRILACAK'

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, son yıllarda hem kara hem deniz yüzeyinde sıcaklıkların artış eğiliminde olduğunu vurguladı. Türkeş’e göre bu eğilim, dünya genelinde sıcak hava dalgalarının daha sık ve şiddetli yaşanmasına neden oluyor ve birçok istasyonda aşırı sıcaklık değerleri kaydediliyor.

Bu yıl da dünyanın birçok bölgesinde sıcaklık rekorlarının kırılmasının beklendiğini belirten Türkeş, Batı ve Orta Avrupa’da başlayan yeni sıcak hava dalgasının yaklaşık iki hafta önce Türkiye’ye ulaştığını ve yurdun yeniden sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdiğini ifade etti.

'BELİRGİN BİR ISINMA EĞİLİMİ VAR'

Türkeş, "Yaklaşık 30 yıl önce, 2050 ve sonrası için öngörülen, bugünle kıyaslandığında yıllık 3 ila 5 derece daha yüksek olması beklenen koşulların 25-30 sene öncesinden çok daha hızlı şekilde yaşanmaya başladığını" dile getirdi ve sözlerine şu şekilde devam etti: "Hem 1991-2020 normaline göre hem de 1850-1900 yani sanayi öncesi normale göre dünyanın çok büyük bir bölümünde belirgin bir ısınma eğilimi var. 1,5 derece artık bir sihirli eşik değil. Sanayi öncesine göre 1,5 derecelik küresel ısınma eşiği hem yıllık hem de hemen her ayda aşılır hale geldi."

İKLİMSEL TAHMİNLER YAŞANIYOR

Sıcak hava dalgalarının süresi, sıklığı ve yoğunluğundaki artışa deniz suyu sıcaklıklarının 2 ila 5 derece yükselmesinin de katkı sağladığını ifade eden Türkeş, denizel sıcak hava dalgalarının karasal iklim üzerinde uzun süreli ve etkili sonuçlar doğurduğunu kaydetti. Aynı zamanda, '2050'li yıllar için öngörülen iklimsel tahminlerin bugünlerde yaşanmaya başladığına' dikkat çekti.

Türkeş, mevsimsel döngülerin değiştiğini ve yaz aylarında serinletici hava sistemlerinin kuzeye çekilmesi nedeniyle sıcaklıkların ilkbahar sonu ile sonbahar başında çok daha yoğun hissedilmeye başlandığını şu sözlerle vurguladı: "Yaz mevsiminde hava sistemleri yağış getiren, yağışlı, bulutlu, fırtınalı sistemler Kuzey Yarımküre'de çok kuzeye çekildiği, etkisini kaybettiği ve bulut etkisi de ortadan kalktığı için dolayısıyla biz en yüksek sıcaklıkları ilkbahar sonu, yaz ve sonbaharın başında çok daha kuvvetli hissetmeye başladık."

KURU HAVA RİSKİ ARTTIRIYOR

İklim değişikliğinin artık bir gelecek senaryosu değil, günümüzde deneyimlenen bir gerçeklik olduğuna işaret eden Türkeş, "Kentsel ısı adası etkisiyle de 2050'lerdeki çeşitli modellere dayalı sıcaklık projeksiyonlarıyla öngördüklerimizi neredeyse bugünlerde özellikle Avrupa'da, Asya'nın büyük bir bölümünde, ülkemizde özellikle yılın sıcak döneminde çok yakıcı bir biçimde hissetmeye başladık. İklim değişikliği artık bir öngörü değil, bir kuramsal anlatım biçimi değil." sözlerini kullandı.

Gelecek aylarda sıcaklık artışının sürmesi durumunda 2025'in, 1,5 derece sınırını aşan yıllardan biri olabileceğini dile getiren Türkeş, sıcak hava dalgalarının orman yangını riskini artırdığını belirtti. Avrupa, ABD ve Türkiye’de orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü hatırlatan Türkeş, yaz döneminde rüzgarlı ve kuru hava koşullarının bu riski büyüttüğünü kaydetti.

O SAATLERE DİKKAT!

Deniz kıyısındaki bölgelerde yüksek nemle birleşen sıcak havanın insan sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturduğunu ifade eden Türkeş, özellikle risk grubundaki bireyler için şu uyarılarda bulundu:

"Kalp damar hastaları, şeker hastaları, astımı olan hastalar, solunum hastaları, yaşlılar, hamileler, çocuklar bu gruplar saat 11.00-17.00 arasında kesinlikle zorunlu değilse dışarı çıkmamalı. Çıkmak zorundaysa güneşten korunacak hafif, gözenekli, açık renkli giysiler giymeli ve şapka takmalı. Bu dönemde kesinlikle su kaybı yaşamamak gerekiyor. Herkes bu çok sıcak günlerde hem kendini korumalı hem de bol bol, ağırlıklı olarak çok soğuk olmayan su, ılık çay, ayran, evde yapılmış meyve suyu, limonatalarla bu sıvı kaybını önlemek için gerekli önlemleri almalı."

Kaynak: AA